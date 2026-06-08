Гейзер до девятого этажа забил на стройке жилого комплекса в Новосибирске

Днём 7 июня на строительной площадке жилого комплекса на улице Большевистской, 14, в Новосибирске произошёл мощный прорыв воды. Столб высотой примерно до девятого этажа взмыл в небо, сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

На опубликованных кадрах отчётливо видно, как водяной гейзер поднимается над стройплощадкой, при этом часть потока вылилась прямо на проезжую часть.

Судя по комментариям в соцсетях, местных жителей таким зрелищем уже не удивить. Одна из горожанок написала, что к подобным фонтанам в этом районе все давно привыкли. Она добавила, что раньше от воды тонул «Евро берег», а теперь стихия подобралась поближе к их домам.

Ранее сообщалось, что мини-гейзер заметили в Первомайском сквере Новосибирска.