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общество

Группа компаний VIRA присоединилась к празднованию Дня защиты детей

Автор фото: Елена Манохина / опубликовано СИБ.ФМ
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1 июня на Михайловской набережной в Новосибирске прошёл городской праздник, посвященный Дню защиты детей. Группа компаний VIRA с радостью – и уже не в первый раз – присоединилась к этому тёплому семейному событию, чтобы подарить маленьким новосибирцам и их родителям больше улыбок, радости и хорошего настроения.

Для VIRA семья – одна из главных ценностей. Дети продолжают историю каждой семьи и становятся будущим города, поэтому особенно важно создавать для них атмосферу заботы, внимания и настоящего праздника.

На площадке компании гостей ждал настоящий уголок радости:

- Огромная раскраска — простор для фантазии юных художников! Дети раскрашивали карту с проектами компании и город Новосибирск.

- Яркий аквагрим от талантливых мастеров: каждый ребенок смог выбрать рисунок — от изящных бабочек и сверкающих звезд до грозных тигриных полос и волшебных узоров феи. Всего пара минут — и маленькое чудо было готово!

- Вкусный попкорн и много позитивных эмоций.

VIRA счастлива быть частью этого дня и разделить его с горожанами – там, где звучит детский смех и рождаются самые теплые воспоминания.

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Галина Дидан
Журналист

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