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общество

Губернатор Новосибирской области Травников заявил об увольнении своего зама Юрия Петухова

Фото: Сиб.фм / правительство НСО
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об увольнении вице-губернатора Юрия Петухова. Об этом стало известно 8 июня на оперативном совещании правительства региона. Однако губернатор не предоставил никаких подробностей относительно причин увольнения.

Напомним, что 4 июня появилась информация о задержании Петухова в Москве. Об этом сообщили телеграм-каналы. Однако официально эта информация не подтверждена.

Важным моментом является то, что 5 июня фамилия Юрия Петухова исчезла с официального сайта Администрации Новосибирской области, что вызвало волну вопросов. В тот же день, в 9:44, были внесены изменения в раздел «Состав Правительства Новосибирской области», а через две минуты Петухов исчез и из раздела «Администрация Губернатора и Правительства». Накануне, 4 июня, он еще значился в должности первого заместителя губернатора.

Ситуация с увольнением Петухова вызывает большой интерес, однако попытки журналистов выяснить детали столкнулись с полной информационной блокадой. Связаться с представителями правительства не удалось — на звонки на минувшей недели никто не ответил, и сообщения в мессенджерах тоже остались без ответа. Все чиновники ждали заявления губернатора.

Юрий Петухов, родившийся в 1968 году, имеет значительный опыт работы в государственных структурах. Он занимал пост первого заместителя губернатора при двух губернаторах и отвечал за важнейшие направления, такие как госстроительство и борьба с коррупцией. Его дальнейшая судьба остается неизвестной, так как официального приказа об увольнении не было, и его отсутствие в структуре правительства пока не объяснено.

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Виктор Бобровников
Главный редактор

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