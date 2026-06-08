Губернатор проверил развитие соцобъектов в районах Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников посетил Усть-Таркский район и Венгеровский муниципальный округ в Новосибирская область. Он проверил ход работ по социальным объектам и провёл совещания.

В поездке также участвовал депутат Госдумы Олег Иванинский и депутаты заксобрания региона.

В Усть-Тарке обсудили строительство жилья. Власти развивают схему, при которой застройщики строят дома, а регион затем выкупает квартиры. Такое жильё используют для детей-сирот и работников бюджетной сферы. Губернатор осмотрел почти готовый двухэтажный дом.

Также подняли вопрос жилья для медицинских работников. Району планируют выделить поддержку для покупки квартир.

Отдельно рассмотрели ситуацию с домом детского творчества. Здание построили в 1940 году. Оно требует ремонта или замены. Район рассматривает переезд учреждения в другое помещение. После этого власти могут помочь с оформлением и запуском нового объекта.

В Венгерово губернатор провёл встречу с сельхозпроизводителями. Он отметил сложную ситуацию в аграрной отрасли. Урожай в прошлые годы снизился из-за погоды. Цены на зерно и молоко остаются низкими. При этом посевная кампания идёт по плану.

Власти ожидают федеральную поддержку. Речь идёт о ценах и тарифах на перевозку зерна. Также регион готовит свои меры помощи аграриям.

В районе завершают строительство каркасно-тентового покрытия на хоккейной площадке. Конструкцию уже смонтировали. Сейчас идут работы по благоустройству территории. Объект планируют сдать до конца месяца.