«Личная трагедия или кадровая реформа?»: почему Юрия Петухова уволили с поста первого замгубернатора Новосибирской области на фоне скандальных слухов

В правительстве Новосибирской области — громкая кадровая перестановка. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов, проработавший на ключевом посту более десяти лет и переживший двух глав региона, отправлен в отставку. Более того, сама должность первого вице-губернатора может быть упразднена. Ситуацию омрачают неофициальные сообщения о задержании чиновника в московском аэропорту, однако органы власти и силовых структур эту информацию не комментируют, ссылаясь на «личную трагедию». Сейчас в ситуации с отставкой Юрия Петухова больше вопросов, чем ответов.

«Временно распределить»: что сказал Травников

Об отставке Юрия Петухова губернатор Андрей Травников объявил на оперативном совещании в понедельник, 8 июня.

«Обязанности, которые ранее исполнял первый заместитель, прошу временно распределить между другими членами команды», — заявил глава региона.

Прямого заявления об упразднении поста первого вице-губернатора не прозвучало, однако источники Сиб.фм в администрации не исключают, что структура управления изменится окончательно. На данный момент функции Петухова уже переданы другим замам: Владимиру Знаткову, Олегу Клемешову и Ирине Мануйловой. В течение месяца губернатор пообещал представить новую структуру администрации.

Кто такой Юрий Петухов: юрист, экс-глава облизбиркома

Юрий Федорович Петухов родился 12 апреля 1968 года в городе Черемхово Иркутской области. После службы в армии он переехал в Новосибирск, окончил с отличием Новосибирский юридический институт (филиал ТГУ) и начал карьеру в банковской сфере. В 1998 году вернулся в академическую среду — преподавал конституционное и муниципальное право.

С 2002 года Петухов возглавлял горизбирком Новосибирска, а с 2011-го — областную избирательную комиссию. В том же году он ненадолго стал вице-мэром при Владимире Городецком. В 2015 году Городецкий, уже будучи губернатором, назначил Петухова своим первым заместителем.

Когда в 2018 году регион возглавил Андрей Травников, Петухов сохранил свой пост. Для региональной политики это случай уникальный: обычно новый губернатор приводит собственную команду. Однако Петухов оставался ключевой фигурой в правительстве на протяжении всех лет работы Травникова.

В зону ответственности Юрия Петухова входили вопросы государственного управления, кадровая политика, антикоррупционная работа и взаимодействие с федеральным центром. Но его роль была значительно шире.

Именно Петухов курировал строительство социальных объектов: больниц, школ, театров. На сайте правительства сохранились десятки поручений с его подписью — ускорить реконструкцию театров, завершить возведение медицинских центров. Он регулярно открывал крупнейшие форумы региона — «Технопром», молодежный медиафорум, форум «Струны Сибири». Петухов уделял особое внимание цифровизации: он лично поручал региональной Минцифре усилить внедрение IT-решений в медицинских учреждениях. А также контролировал реализацию национальных проектов и поручений президента.

За годы службы он был отмечен двумя государственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014) и I степени (2022). В 2004 году получил высшую юридическую премию «Сибирская фемида».

«Личная трагедия» и слухи о задержании

Первые сообщения о том, что Юрий Петухов больше не является членом правительства, появились в сети еще на прошлой неделе. Почти сразу их дополнила неофициальная информация: якобы чиновника задержали в аэропорту Москвы 4 июня. По неподтвержденным данным, у него были обнаружены запрещённые вещества.

Официальные силовые структуры — ни полиция, ни ФСБ — эту информацию не комментируют. Пресс-службы губернатора и правительства региона не комментирует эти данные. Единственный комментарий на условиях анонимности дал источник в региональном правительстве (не относящийся к пресс-службе).

«Хочу подчеркнуть: ситуация не имеет отношения к громким уголовным делам о коррупции или превышении полномочий. Речь идет о личной трагедии Юрия Петухова», — заявил собеседник редакции, который занимает высокую должность в региональном правительстве.

Что именно подразумевается под «личной трагедией» — он уточнять не стал.

Что дальше?

Сейчас Новосибирская область остается без первого вице-губернатора. Если пост будет окончательно упразднен, это станет серьезной реорганизацией системы управления регионом. Функционал Петухова уже распределен, и, как заявил губернатор, в течение месяца структура администрации претерпит изменения.

Для Юрия Петухова отставка стала финалом долгой и противоречивой карьеры. С одной стороны — уважаемый юрист, кандидат наук, человек, работавший при двух губернаторах, с другой — тень необъяснимого скандала, который, возможно, так и останется без официальных комментариев.

Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.