Металлурги и Минобрнауки России подписали соглашение о запуске образовательной инициативы «Металлы для прогресса»

«Норникель» и Минобрнауки России подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о запуске новой тематической инициативы Десятилетия науки и технологий — «Металлы для прогресса». Металлургический гигант будет проводить образовательные курсы и инженерные соревнования для школьников и студентов, а также создавать уникальный просветительский контент.

«Запуск тематической инициативы Десятилетия науки и технологий совместно с компанией «Норникель» поможет нам укрепить кадровый потенциал наукоемких и высокотехнологичных отраслей. Совместные образовательные и просветительские проекты позволят наглядно продемонстрировать школьникам и студентам престиж профессий ученого и инженера, показать их реальную роль в развитии экономики и технологическом прогрессе страны», — отметил Денис Секиринский, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Инициатива «Металлы для прогресса» направлена на популяризацию науки, в частности материаловедения, и формирование у молодежи интереса к инженерным и научным профессиям. В нее включены фестиваль научных открытий и изобретений «Арктик Фест» в Норильске, Чите и Мончегорске и проектные смены IMAKE для школьников. Кроме того, компания проведет инженерные соревнования для школьников и студентов, такие как инженерный марафон IMAKE, конкурс изобретателей IMAKE и кейс-чемпионат «Решено!».

«Инициатива «Металлы для прогресса» — инвестиция в будущее российской науки, технологий и инженерной школы. Интерес к инженерным профессиям формируется через практику и личный опыт, и компания создает для школьников и студентов среду, где наука становится понятной и интересной через исследовательскую и проектную работу, соревнования и знакомство с реальными производственными процессами. Мы помогаем молодежи увидеть перспективы технических профессий и сделать осознанный выбор профессионального пути», — отметил Дмитрий Пристансков, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с федеральными органами власти «Норникеля».

Проект также включает в себя просветительские проекты, посвященные палладию и его роли в развитии технологий будущего.