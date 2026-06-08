«Не коррупция, а личная трагедия»: в правительстве объяснили увольнение вице-губернатора Юрия Петухова

8 июня стало известно о том, что вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов был уволен. Глава региона Андрей Травников объявил об этом на оперативном совещании, однако не уточнил причины кадрового решения. Попытки выяснить детали сделали журналисты Сиб.фм.

Как сообщил редакции Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора, решение об увольнении было принято губернатором.

С 5 июня руководители пресс-служб губернатора и правительства региона Сергей Моралев и Роман Кулаковский не отвечают на звонки журналистов Сиб.фм.

По словам осведомленного источника в правительстве, Новосибирская область на какое-то время останется без вице-губернатора. «Временно функционал Юрия Петухова будет распределен между другими заместителями губернатора. Хочу подчеркнуть: ситуация не имеет отношения к громким уголовным делам о коррупции или превышении полномочий. Речь идет о личной трагедии Юрия Петухова», — отметил собеседник редакции.

По информации Сиб.фм, Юрий Петухов был задержан силовиками в Москве 4 июня. Ему инкриминируется нарушение статьи уголовного кодекса, связанной с наркотиками, однако официальных комментариев по поводу причин задержания пока не поступало.