Новосибирск готовится к большому фестивальному лету

Лето в Новосибирская область обещает стать одним из самых насыщенных за последние годы. В регионе пройдут десятки крупных культурных событий. Многие из них посвятят Году единства народов России.

План летних мероприятий обсудил губернатор Андрей Травников. О программе рассказал министр культуры региона Юрий Зимняков.

Уже с 11 по 13 июня Новосибирск примет Форум национальных культур «Это Россия». Гостей ждут деловые встречи, концерты и развлекательные площадки. Главной точкой празднования Дня России по традиции станет Михайловская набережная. Там пройдут ярмарки, выставки, конкурсы и выступления творческих коллективов.

13 июня в деревне Большой Оёш снова состоится фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь». Организаторы ожидают более 30 тысяч гостей.

День города в Новосибирске отметят 28 июня. В этом году празднование совпадёт с Днём молодёжи. Поэтому основные мероприятия продлятся сразу два дня — 27 и 28 июня.

С 10 по 12 июля на Михайловской набережной пройдёт гастрономический фестиваль «В Сибири — Есть!». В прошлом году его посетили более 300 тысяч человек.

Ещё одним крупным событием станут «Обские фестивали». Они пройдут с 18 по 26 июля и будут посвящены развитию туризма в регионе.

26 июля в городе отметят День Крещения Руси. Главные события состоятся в Троицко-Владимирском соборе и Троицком сквере.

В августе жителей и туристов ждут сразу два масштабных мероприятия. С 4 по 7 августа в Маслянино пройдёт туристический слёт «Открой свою Сибирь». А с 21 по 23 августа в Заельцовском парке состоится исторический фестиваль «Княжий двор».