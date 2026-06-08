Новосибирск ждет неделя изнуряющей жары

Лето в Новосибирске началось с серьезного температурного вызова. После воскресного зноя, когда столбики термометров достигли отметки +30°C, город продолжает оставаться во власти жаркой воздушной массы. Согласно метеопрогнозам на ближайшие семь дней, новосибирцам предстоит пережить непростую неделю.

Судя по графику погоды, практически всю первую половину недели температура будет держаться на экстремально высоких для начала июня отметках.

В понедельник и вторник (8-9 июня) воздух прогреется до +27...+28°C. Среда, 10 июня, станет «пиковым» днем, когда термометры вновь покажут до +30°C. Четверг, 11 июня, станет предпраздничным днем с температурой около +29°C.

Даже во время празднования Дня России, 12 июня, в городе сохранится по-летнему жаркая погода. При этом ближе к выходным в регион могут прийти кратковременные осадки и грозы, которые немного собьют температуру, но ощущение «тропиков» из-за высокой влажности может сохраняться.