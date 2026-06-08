Новосибирская область вошла в топ-25 регионов по доступности бензина

Новосибирская область заняла 24 место в рейтинге доступности бензина среди регионов России. Исследование опубликовало РИА Новости.

По данным аналитиков, на среднюю чистую зарплату жители региона могут купить 1239 литров бензина АИ-92 в месяц.

В апреле 2026 года стоимость литра такого топлива в области составляла 61,59 рубля. За год бензин подорожал на 12,1%.

Лидерами рейтинга стали Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там жители могут позволить себе значительно больше топлива на средний доход.

Самые низкие показатели зафиксировали в Ингушетии, Чечне и Дагестане.