Новосибирские власти официально не объяснили причины увольнения вице-губернатора Юрия Петухова

8 июня стало известно, что вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов был уволен. Об этом глава региона Андрей Травников объявил на еженедельном оперативном совещании, не уточнив причины кадрового решения. В них попытался разобраться журналист Сиб.фм.

Как сообщил редакции руководитель департамента информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства региона Сергей Нешумов, решение об увольнении было принято работодателем, то есть губернатором.

Руководители пресс-служб губернатора и правительства региона Сергей Моралев и Роман Кулаковский не отвечают на звонки журналистов Сиб.фм с 5 июня.

Как сообщил осведомленный источник в правительстве региона, Новосибирская область какое-то время будет обходиться без вице-губернатора. «Пока порядок такой: функционал Юрия Петухова будет распределён между другими заместителями губернатора. Отдельно подчеркну: ситуация не связана с какими-то громкими уголовными делами о коррупции или превышении полномочий. Ничего подобного, здесь речь о личной трагедии Юрия Петухова», — сообщил собеседник редакции.

Юрий Петухов был задержан силовиками 4 июня в Москве. По данным Сиб.фм, ему инкриминируется нарушение статьи УК, связанной с наркотиками. Официально причины задержания никем не назывались.

Юрий Фёдорович Петухов, родившийся в 1968 году в Иркутской области, с отличием окончил Новосибирский юридический институт. В его профессиональной биографии значится руководство избирательными комиссиями как Новосибирска, так и области, а также работа в банковском секторе и преподавание. Он является кандидатом юридических наук, доцентом и обладателем престижной премии «Сибирская фемида».

Значимость его позиции усиливается тем, что он занимал пост первого заместителя губернатора при двух различных губернаторах: действующем Андрее Травникове и предыдущем Владимире Городецком, ныне являющимся сенатором Российской Федерации. В его обязанности входили государственное строительство, кадровая политика, борьба с коррупцией, информполитика, работа с обращениями граждан и взаимодействие с федеральными органами власти.