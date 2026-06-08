82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 июня, 18:44
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
08 июня, 18:44
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 17:06
общество

Новосибирскую топливную компанию потребовали признать банкротом

Фото: Сиб.фм / pixabay.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Арбитражный суд Новосибирская область поступило заявление о банкротстве топливной компании «Нафтатранс плюс». С иском обратилась компания Промсервистрейд.

Причиной стал долг в размере 61,5 миллиона рублей. По данным заявления, задолженность возникла по договору займа. Ещё в мае кредитор сообщил о планах обратиться в суд с требованием признать компанию финансово несостоятельной.

Сейчас заявление пока не приняли к производству. Информация об этом появилась в материалах арбитражного суда.

Кроме того, Промсервистрейд подала аналогичное заявление в отношении компании АЗС-Люкс. Она владеет сетью заправок в Новосибирске. В этом случае сумма требований превысила 96 миллионов рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.