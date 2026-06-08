Новосибирскую топливную компанию потребовали признать банкротом

В Арбитражный суд Новосибирская область поступило заявление о банкротстве топливной компании «Нафтатранс плюс». С иском обратилась компания Промсервистрейд.

Причиной стал долг в размере 61,5 миллиона рублей. По данным заявления, задолженность возникла по договору займа. Ещё в мае кредитор сообщил о планах обратиться в суд с требованием признать компанию финансово несостоятельной.

Сейчас заявление пока не приняли к производству. Информация об этом появилась в материалах арбитражного суда.

Кроме того, Промсервистрейд подала аналогичное заявление в отношении компании АЗС-Люкс. Она владеет сетью заправок в Новосибирске. В этом случае сумма требований превысила 96 миллионов рублей.