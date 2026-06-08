Пилот авиакомпании «Сибирь» погиб во время командировки в Подмосковье

В S7 Airlines начали проверку после гибели пилота во время командировки. Расследованием занимается трудовая инспекция Новосибирская область.

Трагедия произошла 3 июня в Домодедово. Там находится учебно-тренировочный комплекс компании «С7 Инвест». Пилот проходил переподготовку на новый тип самолёта.

После занятий мужчина отправился в бассейн на территории спортивно-оздоровительного комплекса. Примерно через час посетители заметили, что он не подаёт признаков жизни. Пилота достали из воды и вызвали скорую помощь.

Врачи пытались спасти мужчину, однако реанимация результата не дала. Погибшему было 36 лет.

В инспекции труда сообщили, что сейчас создана специальная комиссия. Специалисты изучают обстоятельства трагедии. Проверка затронет документы, связанные с работой пилота, а также режим труда и отдыха сотрудника.