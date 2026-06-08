Подросток погиб в столкновении трёх автомобилей на трассе под Новосибирском

В Чулымском районе вечером 7 июня произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 21:20 на 1150 километре трассы Р-254 «Иртыш». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta 1984 года рождения двигался со стороны Омска в направлении Новосибирска. При совершении обгона на участке, где этот манёвр разрешён, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114». За рулём отечественной легковушки находился водитель 2009 года рождения, не имевший прав на управление транспортным средством.

После удара иномарку отбросило на попутный грузовик MAN под управлением водителя 1964 года рождения. В результате аварии водителя «ВАЗа» экстренно госпитализировали, но он скончался в больнице. Двое его пассажиров, а также водитель и пассажир Volkswagen Jetta доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.