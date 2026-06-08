Рекордные 656 кубометров мусора вывезли с улиц Новосибирска за сутки

За минувшие сутки дорожные службы Новосибирска выполнили колоссальный объём работы. С улиц города вывезли 656 кубометров мусора и 1 040 тонн смета и грязи, сообщили в пресс-службе мэрии.

На уборку выходили от 302 до 404 единиц спецтехники и до 274 дорожных рабочих. За день специалисты отмыли 4 526 километров дорог и тротуаров, 197 остановок общественного транспорта и 170 дорожных знаков. Также очистили более 28 километров дорожных ограждений и разделителей.

Параллельно коммунальщики подмели и очистили 2 810 километров дорог и тротуаров, привели в порядок 298 парковок и островков безопасности, а также более 1 600 остановок и заездных карманов.

Не забыли и о благоустройстве: за сутки в городе скосили траву на площади 53 гектара, провели обрезку веток и поросли. Кроме того, специалисты нанесли более 109 тысяч погонных метров дорожной разметки.

Ранее сообщалось, что мэр Новосибирска получил представление прокуратуры за грязь и пыль во время «черного неба».