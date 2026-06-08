Ректор НГПУ Сергей Нелюбов: «В НГПУ увеличен набор на бюджетные места для выполнения комплексного плана естественно-научного и математического образования»

4 июня в Новосибирском торгово-экономическом колледже начало работу окружное совещание Минпросвещения России с участием представителей системы образования Сибирского федерального округа. Участие в работе совещания приняли ректор НГПУ Сергей Александрович Нелюбов и первый проректор – проректор по образовательной деятельности НГПУ Александр Александрович Макеев.

В совещании участвуют руководители органов исполнительной власти, образовательных учреждений, представители институтов развития образования и педагогической общественности. Открыло совещание видеоприветствие Министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова.

- С этого учебного года мы можем уверенно говорить о том, что единое содержание образования по всем учебным предметам сформировано. Теперь каждому учителю понятно, чему учить, какие планируемые результаты достигать в каждом классе. Сегодня важно обсудить ключевые вопросы сферы общего образования, реализацию воспитательного потенциала школьных предметов, повышение качества математического и естественно-научного образования. Актуальными остаются вопросы сокращения бюрократической нагрузки на педагогов, профориентационной работы и исторического просвещения. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать достижению новых значимых результатов, – отметил Министр просвещения РФ.

Заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Анатольевна Дудникова подчеркнула, что образование является фундаментом суверенитета России.

- Для Новосибирской области, которая ориентирована на применение лучших образовательных и управленческих практик в вопросах качества образования, его доступности, безопасности, такие совещания являются системообразующими. Мы говорим уже не о регулировании сферы образования, а о реализации административных регламентов: как это будет работать в каждой конкретной школе, в каждом классе, — сказала Валентина Анатольевна.

Участники совещания обсудили вопросы реализации основных направлений государственной политики в сфере образования, обеспечения единства образовательного и воспитательного пространства страны, повышения качества и доступности образования, а также провели награждение региональных представителей ведомственными наградами Минпросвещения России.

- 2026-й объявлен Годом дошкольного образования, и наша общая задача – повышать качество и доступность дошкольного образования, а также подчеркивать значимость труда воспитателей. В федеральном плане мероприятий особое внимание уделено обновлению содержания дошкольного образования, поддержке научных исследований по вопросам дошкольного детства, средств обучения, игр и игрушек, профессиональному развитию педагогов и тиражированию лучших практик дошкольного образования. Это важное направление работы, которое позволит улучшить условия образовательной среды для детей раннего возраста. Также будет актуализирована федеральная образовательная программа дошкольного образования, обновлен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и усилена воспитательная составляющая, – сказал директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Александр Владимирович Реут.

Руководитель ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева» Максим Александрович Костенко в своем выступлении рассказал об актуальном содержании школьного образования, сделав акцент на обеспечении качества образования для достижения мировоззренческого и технологического суверенитета. Ключевой элемент плана, по словам Максима Александровича — единые государственные учебники по физике, химии, биологии, математике и информатике, а центральный элемент – обучение через практику.

– Чтобы соответствовать современным вызовам основного и высшего образования, будут вноситься изменения в образовательных программах ряда дисциплин, таких, как обществознание, вводиться новые предметы, такие, как «Духовно-нравственная культура России». Задача НГПУ – включиться в разработку регионального компонента новых программ и подготовить студентов университета к преподаванию этих дисциплин. Для выполнения комплексного плана естественно-научного и математического образования НГПУ в 2026 году увеличил набор на бюджетные места на образовательные программы по физике, математике и химии, — прокомментировал ректор НГПУ Сергей Александрович Нелюбов.

Сергей Александрович также отметил необходимость включения НГПУ в проект «Орлята-дошколята», которые призваны обеспечить преемственность между системами воспитания детского сада и школы.

Завершился первый день работы совещания секцией по кадровой политике под руководством заместителя Министра просвещения РФ Ольги Павловны Колударовой для руководителей РОИВ, ректоров ИРО и педагогических вузов. Во второй день окружного совещания состоялись проектные сессии.