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вчера 23:00
общество

Роспотребнадзор предупредил новосибирцев о всплеске кишечных инфекций летом

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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Управление Роспотребнадзора по Новосибирская область предупредило жителей региона о сезонном росте кишечных инфекций. В ведомстве отметили, что летом риск таких заболеваний традиционно увеличивается.

Специалисты объяснили это жаркой погодой и изменением образа жизни. Летом люди чаще ездят на природу, путешествуют и покупают еду на улице.

В Роспотребнадзоре напомнили, что высокая температура помогает микробам быстрее размножаться в продуктах. Особую опасность представляют блюда, которые долго лежат без холодильника. Это часто происходит во время поездок и пикников.

Также риски связаны с уличной торговлей. В некоторых точках могут нарушать санитарные требования. Ещё одна проблема — отсутствие возможности часто мыть руки вне дома.

Чтобы снизить вероятность заражения, жителям советуют хранить продукты в термосумках, не оставлять готовую еду на жаре и использовать антисептики. Кроме того, специалисты рекомендуют пить бутилированную воду и внимательно следить за качеством пищи.

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Игорь Кириченко
Журналист

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