Ростехнадзор и металлурги подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии на ПМЭФ-2026

Подписание состоялось сегодня в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2026).

Документ подписали руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий и первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин.

Цель соглашения — продолжение долгосрочного и эффективного взаимодействия в деле повышения промышленной безопасности. Впервые в подобном соглашении закреплено стремление «Норникеля» и Ростехнадзора развивать направления, связанные с разработкой и внедрением решений в области инновационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта.

В числе перспективных технологий в соглашении указаны внедрение лидарных, беспилотных и автономных сканирующих систем для обследования горных выработок, зданий и сооружений, доступ к которым затруднен, новые комплексы для механизированной проходки горных выработок, различные автоматизированные системы мониторинга и многое другое. Искусственный интеллект и машинное обучение предполагается использовать для видеоанализа процесса соблюдения работниками требований производственной безопасности.

Кроме того, стороны намерены совместно разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации, а также рекомендательные и методические документы в сфере деятельности Ростехнадзора.

Николай Уткин прокомментировал:

«У «Норникеля» есть серьезный опыт в развитии и практическом применении на производстве современных технологий. Мы активно внедряем инновации в самых разных областях. И одно из самых перспективных и жизненных направлений — промышленная безопасность. Уже сегодня мы используем технику, которая позволяет если не полностью убрать, то минимизировать присутствие человека на опасных участках, тестируем машины, позволяющие отказаться от буровзрывных работ. Именно за такими технологиями будущее. Уверен, что в сотрудничестве с Ростехнадзором мы сможем развивать это направление более эффективно».