Шок для новосибирских элит. Эксперты о скандальной отставке первого вице-губернатора НСО Юрия Петухова

8 июня стало известно о том, что вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов был уволен. Глава региона Андрей Травников объявил об этом на оперативном совещании, однако не уточнил причины кадрового решения. По словам осведомленного источника Сиб.фм в правительстве, Новосибирская область на какое-то время останется без вице-губернатора: функционал Петухова распределен между другими заместителями губернатора. Редакция опросила осведомленных о политической жизни экспертов и депутатов из разных партий по поводу этой ситуации. Приводим их мнение.

Депутат Заксобрания НСО от «Единой России» Евгений Панферов отметил: «На мой взгляд, все это – достаточно тяжелый удар для губернатора Андрея Травникова, тем более перед предстоящими выборами в Госдуму. Но я уверен, что глава региона с его опытом в состоянии найти нового компетентного управленца на эту должность. По самой ситуации – она довольно неоднозначная и на данный момент в уравнении слишком много неизвестных переменных. Все это нуждается в тщательной проверке и взвешенной оценке».

Общественник Алексей Мазур подчеркнул: «Арест первого вице-губернатора Юрия Петухова, конечно, стало шоком для новосибирских элит. Тому свидетельство, например, практически мгновенное удаление его имени с сайта правительства без каких-либо объяснений». Он добавил, что Петухов делил второе-третье место по степени влияния с другим вице-губернатором и курировал внутреннюю политику и социальный блок. Мазур также указал на то, что в текущей ситуации «ожидание воронка» станет основным дезорганизующим фактором в правительстве.

Редактор «Центра Деловой жизни» Андрей Кузнецов отметил: «Многолетние наблюдения показывают, что незаменимых чиновников на региональном уровне не бывает, и Юрий Фёдорович не исключение. Действительно, в сегодняшнем составе правительства не видно того, кто мог бы бесшовно занять вместо него кресло первого вице-губернатора».

Он добавил, что новый первый вице-губернатор появится, когда это будет актуально, и что влияние на результаты «Единой России» зависит от того, насколько резонансным окажется уголовное преследование Петухова.

Контекст: По информации Сиб.фм, Юрий Петухов был задержан силовиками в Москве 4 июня. Ему инкриминируется нарушение статьи уголовного кодекса, связанной с наркотиками, однако официальных комментариев по поводу причин задержания пока не поступало.