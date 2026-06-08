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общество

«Сибирь» вырвала победу над «Калугой» на последних минутах матча в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Футболисты «Сибири» заставили новосибирских болельщиков понервничать, но добились своего. В предпоследнем, 17-м туре группы «Золото» Второй лиги команда принимала «Калугу» и вырвала победу со счётом 1:0 уже в компенсированное арбитром время. Матч прошёл 7 июня в Новосибирске.

Значительную часть встречи гости провели вдесятером после удаления Кирилла Балашова, который схлестнулся с игроком хозяев. Единственный мяч в игре забил Даур Квеквескири, чётко реализовав пенальти, назначенный за игру рукой футболиста «Калуги».

Победа позволила «Сибири» удержаться на втором месте в турнирной таблице. Лидерство сохраняет «Ленинградец», который после победы над «Торпедо Миасс» со счётом 3:1 досрочно гарантировал себе выход в Первую лигу. Путёвки на повышение получат две первые команды «Золота». Перед последним туром у «Ленинградца» 33 очка, у «Сибири» — 31, у ивановского «Текстильщика» — 29, у московского «Велеса» — 27. Решающий матч за вторую прямую путёвку новосибирцы проведут 13 июня на выезде в Астрахани против местного «Волгаря».

Ранее сообщалось, что футбольная «Сибирь» вышла на 1-е место.

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Кристина Уколова
Журналист

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