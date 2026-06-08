Синоптики пообещали новосибирцам жару до +34 градусов

Жара накрыла Новосибирскую область. По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского УГМС, высокая температура сохранится и на этой неделе.

В понедельник, 8 июня, днём ожидается от +28 до +33 градусов, местами пройдут небольшие дожди с грозами.

Во вторник, 9 июня, характер погоды останется прежним: ночью будет от +11 до +16 градусов, местами до +21, днём снова от +28 до +33. Также возможны дожди и грозы – ночью по востоку, днем по западу.

В ночь на среду, 10 июня, столбики термометров покажут от +12 до +17, а местами поднимутся до +22. В дневные часы воздух прогреется до +29...+34 градусов. Осадков преимущественно не ожидается, лишь по западу местами возможны небольшие дожди с грозами.

В Новосибирске 8 июня днём будет +30...+32 градуса, 9 июня – от +31 до +33, 10-го – от +32 до +34 градусов. В понедельник местами возможен небольшой дождь в дневные часы, во вторник дождь с грозой ожидается ночью. В среду будет преимущественно без осадков.