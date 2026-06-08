Студенты вузов Новосибирска познакомились с будущей карьерой в новом формате

Участниками мероприятия стали более 250 студентов вузов города.

Талантливые студенты из ведущих вузов Новосибирска стали участниками карьерно-образовательного мероприятия «Ночь в Сбере». На площадке главного офиса Сбера в Сибири собрались больше 250 молодых ребят.

В программе мероприятия были представлены фестивальная зона, интерактивные площадки от «Школы 21» и блока «Технологии» банка.

Гости мероприятия получили информацию о компании, её ценностях и карьерных возможностях экосистемы банка. Перед ребятами выступили ведущие эксперты в IT-сфере, которым любой желающий мог задать интересующий вопрос и получить на него подробный развёрнутый ответ.

В финале вечера сотрудники банка провели для студентов деловую игру. Те, кто прошёл маршрут «Ночи в Сбере» смогли побороться за современные гаджеты – помощники в учёбе и работе.

Елена Руднева, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Главная идея вечера: показать студентам, что знакомство с компанией может быть не только через вакансии и резюме. Чем раньше молодые специалисты получают доступ к реальным кейсам, практическому знанию, которым обладает профессиональное сообщество, тем увереннее они выбирают свой путь и понимают, какие навыки будут востребованы завтра».