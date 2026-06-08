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общество

Суд заочно приговорил Михаила Ходорковского* к 10 годам колонии

Фото: Сиб.фм / соцсети
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Михаил Ходорковский* заочно приговорили к 10 годам колонии. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.

Бывшего главу компании ЮКОС признали виновным по делу о распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России. Ранее сторона обвинения просила назначить ему 14 лет колонии.

Михаил Ходорковский* уехал из России в 2013 году. Осенью 2025 года против него возбудили новое уголовное дело. Поводом стало участие в создании «Антивоенного комитета России»*.

Михаил Ходорковский* — внесён в реестр иностранных агентов, а также включён в список террористов и экстремистов в России.

Антивоенный комитет России* — признан в РФ террористической организацией и запрещен.

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Игорь Кириченко
Журналист

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