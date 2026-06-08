«Тля проснётся через неделю, а урожай редиса — уже через 10 дней»: агроном Илья Воробьёв — о том, что успеть посадить до конца июня и как спасти дачу от вредителей

Июнь в Новосибирской области в этом году выдался контрастным: холодные ночи сменяются дневной жарой до +32°C. Дачники в панике — одни культуры уже пора высаживать, другие могут не успеть дать урожай. А тут ещё и тля активизировалась раньше обычного.
Сиб.фм поговорил с агрономом из Новосибирска Ильёй Воробьёвым, чтобы расставить все точки над «И»: что сажать, чем поливать, какие первые плоды снимать и как обойтись без химии в борьбе с вредителями.
— Илья, до конца июня осталось три недели. Какие культуры ещё можно сажать, а какие уже поздно?
— Поздно — то, что требует долгого светового дня и прохлады: редис, шпинат, салат листовой. Если посадить их сейчас, они уйдут в стрелку. Исключение — если вы готовы притенять грядки и поливать дважды в день.
А вот что обязательно нужно посадить до 20–25 июня:
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Кабачки и патиссоны — можно сеять семенами прямо в грунт, они успеют дать урожай к середине августа.
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Огурцы — через рассаду или сразу в грунт под укрытие. В Сибири лучше брать холодостойкие гибриды: «Кураж», «Герман», «Мурашка».
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Морковь и свёкла поздних сортов — для зимнего хранения. Посаженные в конце июня, они как раз наберут массу к сентябрю.
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Редька зимняя (чёрная, зелёная, дайкон) — сеять до 25 июня, иначе корнеплод не успеет сформироваться.
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Фасоль кустовая — любит тепло, взойдёт быстро, урожай отдаст в августе.
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Укроп, петрушка, кинза, базилик — можно сеять всё лето, но к концу июня уже понадобится частый полив, иначе зелень уйдёт в цвет.
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Капуста пекинская — если посадить сейчас, успеете снять кочаны в сентябре.
— А что с рассадой? Есть смысл высаживать томаты, перцы, баклажаны, если до сих пор не сделали?
— Томаты — да, но только ультраскороспелые сорта (например, «Санька», «Яблонька России»). У них срок созревания 75–85 дней. Если высадить рассаду в открытый грунт сейчас, под укрытие, то в конце августа — начале сентября вы получите урожай. Но теплица здесь — маст-хэв.
Перцы и баклажаны — рискованно. Они очень теплолюбивые. В открытом грунте в наших широтах после 10 июня можно высадить только суперранние гибриды. Шансов на полноценный урожай мало, если нет теплицы.
Лучше не рисковать и посадить что-то из списка выше — отдача будет гарантированной.
— Перейдём к первому урожаю. Что уже можно снимать в саду и огороде?
— Если вы сажали по всем правилам, то в середине июня — начале июля вас ждут первые дары.
В огороде:
✅ Редис — первые сборы уже через 7–10 дней после посадки (если сажали в мае). Не передерживайте, иначе станет дряблым и горьким.
✅ Листовой салат, рукола, шпинат — срезайте, пока не пошёл в стрелку.
✅ Зелёный лук — перо уже отличное.
✅ Ранняя морковь (пучковая) — можно дёргать в конце июня, если сеяли под зиму или в апреле под плёнку.
В саду:
✅ Жимолость — она созревает первой из ягодников. В Новосибирской области массовый сбор начинается с 10–15 июня. Не упустите момент — ягода осыпается за 3–5 дней.
✅ Земляника садовая (клубника) — первые ягоды появятся в конце июня, если погода тёплая.
✅ Смородина красная и чёрная — ещё зелёная, но уже наливается. Первые ягоды — в середине июля.
— Главная боль каждого дачника — тля. В этом году она прямо-таки атакует. Как бороться мощно и желательно без химии?
— Вы правы, в 2026 году тля проснётся массово уже на этой неделе. Из-за тёплой весны и раннего тепла популяция огромная. Но паниковать не стоит. Я поделюсь несколькими мощными способами — от народных до биопрепаратов.
1. Самый мощный народный метод — нашатырь + мыло
На 10 литров воды: 3 столовые ложки нашатырного спирта (10%-й аптечный) + 2 столовые ложки жидкого мыла или средства для мытья посуды. Опрыскивать листья снизу и сверху. Повторять через 5–7 дней. Нашатырь не только убивает тлю, но и подкармливает растение азотом. Минус — запах, работать в респираторе.
2. Зелёное мыло + горчица
На 10 литров воды: 200–300 мл зелёного мыла + 50 г сухой горчицы. Перемешать, опрыскивать раз в 5–7 дней. Горчица отпугивает муравьёв, которые разносят тлю.
3. Биопрепараты — моя рекомендация
Если хотите надёжно и без вреда для пчёл и урожая — используйте:
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Фитоверм (2 мл на 1 л воды) — действует на тлю через 6–8 часов, полностью безопасен через 3 дня. Можно есть обработанные плоды уже на 3-й день.
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Битоксибациллин — кишечный препарат, работает чуть медленнее, но надёжно. Подходит для профилактики и при небольшом заражении.
4. Жёсткая химия — только в крайнем случае
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Актара — системный инсектицид. Убивает тлю за час. Но период ожидания до сбора урожая — 20 дней! Применять только до цветения или на ранних стадиях.
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Искра Золотая — тоже мощно, но ждать 20–30 дней.
5. Самый важный совет: боритесь с муравьями Тлю разводят муравьи. Если не уничтожить муравейники, тля будет возвращаться снова и снова. Самый простой способ — пролить муравейник кипятком или рассыпать специальный гель («Великий воин», «Чистый дом»).
— Илья, самый важный совет начинающим дачникам под занавес?
— Два совета. Первый: не паникуйте из-за погоды. Сибирь — зона рискованного земледелия, но при правильном подходе вы получите урожай даже в холодное лето. Укрывайте огурцы и кабачки на ночь спанбондом, мульчируйте грядки — это спасает корни от перегрева днём и от холода ночью.
Второй: осваивайте сидераты. Если какая-то грядка пустует — посейте горчицу или фацелию. Они подавляют сорняки, улучшают почву и привлекают полезных насекомых. Через месяц скосите и заделайте в землю — и вы увидите, как преобразится урожай на следующий год.