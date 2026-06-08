«Тля проснётся через неделю, а урожай редиса — уже через 10 дней»: агроном Илья Воробьёв — о том, что успеть посадить до конца июня и как спасти дачу от вредителей

Июнь в Новосибирской области в этом году выдался контрастным: холодные ночи сменяются дневной жарой до +32°C. Дачники в панике — одни культуры уже пора высаживать, другие могут не успеть дать урожай. А тут ещё и тля активизировалась раньше обычного.

Сиб.фм поговорил с агрономом из Новосибирска Ильёй Воробьёвым, чтобы расставить все точки над «И»: что сажать, чем поливать, какие первые плоды снимать и как обойтись без химии в борьбе с вредителями.

— Илья, до конца июня осталось три недели. Какие культуры ещё можно сажать, а какие уже поздно?

— Поздно — то, что требует долгого светового дня и прохлады: редис, шпинат, салат листовой. Если посадить их сейчас, они уйдут в стрелку. Исключение — если вы готовы притенять грядки и поливать дважды в день.

А вот что обязательно нужно посадить до 20–25 июня:

Кабачки и патиссоны — можно сеять семенами прямо в грунт, они успеют дать урожай к середине августа. Огурцы — через рассаду или сразу в грунт под укрытие. В Сибири лучше брать холодостойкие гибриды: «Кураж», «Герман», «Мурашка». Морковь и свёкла поздних сортов — для зимнего хранения. Посаженные в конце июня, они как раз наберут массу к сентябрю. Редька зимняя (чёрная, зелёная, дайкон) — сеять до 25 июня, иначе корнеплод не успеет сформироваться. Фасоль кустовая — любит тепло, взойдёт быстро, урожай отдаст в августе. Укроп, петрушка, кинза, базилик — можно сеять всё лето, но к концу июня уже понадобится частый полив, иначе зелень уйдёт в цвет. Капуста пекинская — если посадить сейчас, успеете снять кочаны в сентябре.

— А что с рассадой? Есть смысл высаживать томаты, перцы, баклажаны, если до сих пор не сделали?

— Томаты — да, но только ультраскороспелые сорта (например, «Санька», «Яблонька России»). У них срок созревания 75–85 дней. Если высадить рассаду в открытый грунт сейчас, под укрытие, то в конце августа — начале сентября вы получите урожай. Но теплица здесь — маст-хэв.

Перцы и баклажаны — рискованно. Они очень теплолюбивые. В открытом грунте в наших широтах после 10 июня можно высадить только суперранние гибриды. Шансов на полноценный урожай мало, если нет теплицы.

Лучше не рисковать и посадить что-то из списка выше — отдача будет гарантированной.

— Перейдём к первому урожаю. Что уже можно снимать в саду и огороде?

— Если вы сажали по всем правилам, то в середине июня — начале июля вас ждут первые дары.

В огороде:

✅ Редис — первые сборы уже через 7–10 дней после посадки (если сажали в мае). Не передерживайте, иначе станет дряблым и горьким.

✅ Листовой салат, рукола, шпинат — срезайте, пока не пошёл в стрелку.

✅ Зелёный лук — перо уже отличное.

✅ Ранняя морковь (пучковая) — можно дёргать в конце июня, если сеяли под зиму или в апреле под плёнку.

В саду:

✅ Жимолость — она созревает первой из ягодников. В Новосибирской области массовый сбор начинается с 10–15 июня. Не упустите момент — ягода осыпается за 3–5 дней.

✅ Земляника садовая (клубника) — первые ягоды появятся в конце июня, если погода тёплая.

✅ Смородина красная и чёрная — ещё зелёная, но уже наливается. Первые ягоды — в середине июля.

— Главная боль каждого дачника — тля. В этом году она прямо-таки атакует. Как бороться мощно и желательно без химии?

— Вы правы, в 2026 году тля проснётся массово уже на этой неделе. Из-за тёплой весны и раннего тепла популяция огромная. Но паниковать не стоит. Я поделюсь несколькими мощными способами — от народных до биопрепаратов.

1. Самый мощный народный метод — нашатырь + мыло

На 10 литров воды: 3 столовые ложки нашатырного спирта (10%-й аптечный) + 2 столовые ложки жидкого мыла или средства для мытья посуды. Опрыскивать листья снизу и сверху. Повторять через 5–7 дней. Нашатырь не только убивает тлю, но и подкармливает растение азотом. Минус — запах, работать в респираторе.

2. Зелёное мыло + горчица

На 10 литров воды: 200–300 мл зелёного мыла + 50 г сухой горчицы. Перемешать, опрыскивать раз в 5–7 дней. Горчица отпугивает муравьёв, которые разносят тлю.

3. Биопрепараты — моя рекомендация

Если хотите надёжно и без вреда для пчёл и урожая — используйте:

Фитоверм (2 мл на 1 л воды) — действует на тлю через 6–8 часов, полностью безопасен через 3 дня. Можно есть обработанные плоды уже на 3-й день.

Битоксибациллин — кишечный препарат, работает чуть медленнее, но надёжно. Подходит для профилактики и при небольшом заражении.

4. Жёсткая химия — только в крайнем случае

Актара — системный инсектицид. Убивает тлю за час. Но период ожидания до сбора урожая — 20 дней! Применять только до цветения или на ранних стадиях.

Искра Золотая — тоже мощно, но ждать 20–30 дней.

5. Самый важный совет: боритесь с муравьями Тлю разводят муравьи. Если не уничтожить муравейники, тля будет возвращаться снова и снова. Самый простой способ — пролить муравейник кипятком или рассыпать специальный гель («Великий воин», «Чистый дом»).

— Илья, самый важный совет начинающим дачникам под занавес?

— Два совета. Первый: не паникуйте из-за погоды. Сибирь — зона рискованного земледелия, но при правильном подходе вы получите урожай даже в холодное лето. Укрывайте огурцы и кабачки на ночь спанбондом, мульчируйте грядки — это спасает корни от перегрева днём и от холода ночью.

Второй: осваивайте сидераты. Если какая-то грядка пустует — посейте горчицу или фацелию. Они подавляют сорняки, улучшают почву и привлекают полезных насекомых. Через месяц скосите и заделайте в землю — и вы увидите, как преобразится урожай на следующий год.