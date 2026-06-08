Тысячи новосибирцев посетили «Сибирский Сабантуй – 2026» в парке «Берёзовая роща».

Тысячи новосибирцев и гостей города стали участниками Межрегионального праздника «Сибирский Сабантуй – 2026», который прошел в парке культуры и отдыха «Берёзовая роща».

В этом году событие приурочили к Году единства народов России, а также к знаковому юбилею – 110-летию исторической мечети «Ихлас». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, праздник объединил творческие делегации из Республики Татарстан, Новосибирской, Омской и Кемеровской областей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил участников и гостей Сабантуя. Глава региона поздравил аграриев с окончанием посевных работ а также поблагодарил татарскую общину за трудолюбие, бережное сохранение культуры и обычаев предков. Губернатор подчеркнул, что Сабантуй соединяет всех независимо от национальности, вероисповедания и истории.

Депутат Государственной Думы Олег Иванинский в своем выступлении напомнил, что президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России, назвав страну великой и красивой. Он также отметил, что в Новосибирской области проживает более 180 наций и национальностей.

В мероприятии приняли участие представители Региональной Татарской Национально-Культурной Автономии Новосибирской области, духовного управления мусульман города Новосибирска и Новосибирской области, делегаты из Республики Татарстан, а также депутатский корпус региона.

Программа праздника включала торжественное шествие участников в национальных костюмах. Гости могли наблюдать за национальной борьбой «Көрәш» и конкурсом красоты и таланта «Мисс Сабантуй – 2026». Для всех желающих организовали народные игры, ярмарку мастеров с выставкой-продажей изделий народных художественных промыслов и мастер-классы. Для самых маленьких гостей работала детская интерактивная площадка с традиционными играми и призами. Также в программу вошли спортивные соревнования и выступления творческих коллективов. Сибирский Сабантуй – 2026 стал ярким событием, подчеркнувшим дружбу и единство народов региона.

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