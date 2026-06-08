В Новосибирск завезли больше 500 тонн фруктов из-за рубежа

В Новосибирская область начали поступать свежие косточковые фрукты из стран Средней Азии и других государств.

С начала мая в регион ввезли 42 партии плодов общим весом более 510 тонн. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Фрукты поставляют из Китай, Узбекистан, Турция и Таджикистан. Больше всего в регион привезли нектаринов. Их объём составил 237 тонн. Также на полках магазинов появились абрикосы, персики, черешня и сливы.

Каждый день через западный пропускной пункт проходят более 30 грузовиков с фруктами и овощами. Только за прошлый месяц в область доставили свыше тысячи тонн лука, помидоров и огурцов.

Кроме того, таможенники вместе со специалистами Россельхознадзора проверили 520 тонн импортной зелени. В регион везут укроп, петрушку и салатные листья.