В Новосибирске спасают 12-летнего "хрустального мальчика"

12-летний Виталик Бондарев из села Новолуговое Новосибирской области с детства знает, что даже неловкое движение может обернуться переломом. У мальчика редкое генетическое заболевание – несовершенный остеогенез, при котором кости ломаются от малейшей нагрузки. Первый перелом случился, когда Виталику было всего три месяца, а потом травмы посыпались одна за другой. Однако сейчас он не только ходит, но и строит планы, которые раньше казались фантастикой: очно учиться в школе, гулять с друзьями без страха и, возможно, однажды побежать.

Переломный момент в жизни Виталика наступил в 2018 году, когда семья обратилась в Русфонд. Мальчика начали лечить в московской клинике GMS Clinic. За эти годы он перенёс несколько сложных операций: в кости предплечий, бёдер и голеней установили телескопические штифты – специальные растущие стержни, которые укрепляют кость изнутри и не дают ей сломаться при нагрузках. Сами штифты удлиняются вместе с ростом ребёнка, работая как внутренний каркас. После операций Виталик расцвёл: стал намного активнее, начал ходить самостоятельно, пусть пока и с лёгкой хромотой. Дома он увлечённо собирает конструкторы и рисует, а во дворе у него появилось много друзей.

Главная мечта Виталика – ходить как все сверстники и пересесть с домашнего обучения за школьную парту. Но осуществить её мешает новая проблема. За последнее время мальчик сильно вырос, и телескопический штифт в левом бедре перестал справляться. Как объясняет руководитель Центра травматологии и ортопедии Алексей Рыкунов, старый стержень уже не выполняет свою функцию и может застопорить рост ноги. Требуется замена на новый, большего диаметра и длины – только так можно избежать новых переломов и дать ноге нормально развиваться.

Семья Бондаревых своими силами операцию не потянет: в доме четверо детей, работает один папа. Поэтому родители снова обратились за поддержкой в благотворительный фонд.

В Новосибирской области живут и другие дети с «хрустальной» болезнью, которые тоже проходят лечение при помощи Русфонда. 13-летний Лева Малахов из Новосибирска ранее перенёс установку таких же растущих стержней в бёдра и почти забыл о переломах. Сейчас из-за активного роста его кости снова теряют плотность, и мальчику необходима продолженная терапия. А 7-летняя Уля Должикова после операции на бедре полностью восстановилась, ходит без хромоты, плавает и выступает в детсадовских спектаклях. Чтобы закрепить успех, ей требуются повторные курсы лечения и реабилитации.

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