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общество

В Новосибирске уберут аварийные деревья на площади Калинина

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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В Новосибирск на площади Калинина в июне уберут аварийные деревья. Работы проведут специалисты городской мэрии.

Всего планируют спилить 11 деревьев. Шесть из них находятся возле дома по адресу Дуси Ковальчук, 188. Эта территория расположена напротив «Калина-центра». Ещё четыре дерева растут у «дома-книжки». Одно аварийное дерево находится рядом со зданием по адресу Дуси Ковальчук, 157/1.

После работ на освободившихся участках появится газон. Власти заявили, что территорию приведут в порядок.

Специалисты отмечают, что в городской среде деревья живут меньше, чем в природных условиях. На это влияют выхлопы автомобилей, засоление почвы и ограниченное пространство для корней.

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Игорь Кириченко
Журналист

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