В Новосибирске выставили на продажу полную коллекцию Playboy за полвека

Коллекционер из Новосибирска выставил на продажу уникальный лот — полное собрание журнала Playboy, охватывающее 50 лет истории издания. За внушительную «архивную» подборку владелец просит 2,5 миллиона рублей.

Объявление появилось на одной из популярных площадок объявлений. Издание представляет собой не просто периодику, а солидную энциклопедию: в представленных материалах можно найти «полный перечень моделей» Playboy, начиная с 1953 года. Среди имен в списке значатся звезды мирового масштаба и легендарные «плеймейты» разных десятилетий.

Судя по фотографиям, приложенным к объявлению, коллекция включает редкие справочные материалы, которые раскрывают закулисье работы легендарного журнала: истории фотографов, этапы создания культовых съемок и хронику развития самого узнаваемого мужского издания в мире.

Продавец подчеркивает, что коллекция является уникальной и представляет собой настоящую находку для ценителей истории поп-культуры и фотоискусства. На текущий момент лот остается одним из самых дорогих предложений в разделе «Коллекционирование» в Новосибирске.