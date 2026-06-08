В Новосибирске закрыли пять коммерческих долгостроев

В 2026 году в Новосибирске решили проблему сразу пяти коммерческих долгостроев. Все объекты ввели в эксплуатацию. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

Он заявил, что работа с такими проектами ведётся постоянно. Для каждого объекта готовят отдельный план действий.

Главным событием стал ввод гостиничного комплекса «Турист» на площади Маркса. Его строительство началось почти 60 лет назад. В обновлённом здании откроют номера, конгресс-холл, фитнес-центр и рестораны.

Также завершили строительство торгового центра в микрорайоне Горский. Сдали в эксплуатацию комплекс автотранспортных услуг на улице Ватутина. Ещё два объекта открыли на улице Кошурникова.

Мэр отметил, что важную роль играет работа с инвесторами. Для некоторых проблемных строек уже нашли новых партнёров. Среди них объекты на улицах Серебренниковской и Ломоносова. Для торгового центра «Подсолнух» назначили новый аукцион на 14 июня.