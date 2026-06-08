В Новосибирской области могут сгореть кабачки из-за аномальной жары

Аномальная жара, установившаяся в Новосибирске в начале июня, может нанести серьезный урон дачным участкам. О том, как спасти урожай в условиях пекла, в интервью Сиб.фм рассказал агроном Илья Воробьёв.

По его словам, июнь — ключевой месяц для формирования завязей, и высокая температура создает для растений колоссальный стресс.

«При температуре выше +34°C у томатов и перцев пыльца становится стерильной — попросту не происходит опыления, цветы опадают. Огурцы начинают сбрасывать завязь, чтобы выжить. В открытом грунте это особенно критично — кабачки и тыквы могут просто "сгореть" на корню», — предупреждает агроном.

Эксперт отметил, что корневая система в перегретой, сухой земле перестает всасывать питательные вещества. Если жара задержится еще на неделю-другую, дачники рискуют потерять львиную долю урожая.

Илья Воробьёв дал новосибирским садоводам конкретные рекомендации, как защитить посадки прямо сейчас.

Первое — полив. Поливать нужно не чаще, а правильнее. Многие совершают ошибку, увлажняя почву понемногу каждый вечер. Вода испаряется за час, не доходя до корней, и только провоцирует рост поверхностных корешков.

«Полив раз в 3–4 дня, но обильный. Взрослым томатам нужно минимум 5–7 литров воды под куст, перцам и баклажанам — 3–4 литра. Вода должна уйти на глубину 30–40 см», — поясняет специалист.

Второе — время полива. Строго утро (до 8:00) или поздний вечер (после 20:00). Если лить воду днем под палящим солнцем, можно сварить корни и сжечь листья.

Третье и главное — мульчирование. По словам агронома, это спасение номер один для дачников. Нужно закрыть землю слоем сена, скошенной травы, соломы или даже картона.

«Мульча уменьшает испарение влаги на 50–60% и не дает земле трескаться и перегреваться», — резюмировал Илья Воробьёв.

Напомним, что ранее синоптики предупредили новосибирцев о затяжной неделе изнуряющей жары — столбики термометров в городе поднимаются до +30...+32°C.