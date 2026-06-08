В Новосибирской области за четыре месяца произошло 14 аварий с мототранспортом

В Новосибирской области за четыре месяца 2026 года зарегистрировано 14 аварий с участием мототехники. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В пяти из них фигурировали несовершеннолетние водители, причём три случая пришлись на питбайки. Особенность последних в том, что по закону они являются спортивным инвентарем, а не транспортным средством, поэтому их использование на дорогах общего пользования категорически запрещено. Для управления мопедами и мотоциклами требуются водительские права категории «М», «А1» с 16 лет или «А» с 18 лет.

В ответ на тревожную статистику прокуратура города Оби совместно с мотобатальоном, подразделениями ДПС ГАИ, а также отделами по делам несовершеннолетних и комиссиями по делам несовершеннолетних провела серию рейдов. Цель – предотвратить аварии с участием детей на мототранспорте.

Результаты рейдов показали, что нарушения действительно есть. Сотрудники ГАИ составили два административных материала в отношении юных водителей по статье за управление транспортом без прав. Транспортные средства нарушителей эвакуировали на штрафстоянку. Ответственность понесут и родители. В отношении законных представителей подростков инициировано привлечение по двум статьям: за передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления ТС и за ненадлежащее исполнения обязанностей по воспитанию детей.

В прокуратуре подчеркнули, что подобные рейдовые мероприятия продолжатся на протяжении всего мотосезона.