В Новосибирском зоопарке трогательно поздравили орангутана Мишель

Самка орангутана Мишель из Новосибирский зоопарк отметила день рождения. Любимица посетителей родилась 8 июня 2009 года в Московский зоопарк, а в Новосибирск переехала в 2017 году.

Тогда сотрудники зоопарка искали пару для самца Бату. Обычно орангутаны долго привыкают друг к другу. Иногда животные вообще не принимают нового партнёра. Но Мишель и Бату быстро нашли общий язык. В зоопарке рассказали, что между ними сразу появилась взаимная симпатия.

Особенным для семьи стал 2025 год. Тогда Мишель родила дочь. Первых детёнышей самка не выкармливала самостоятельно. Сотрудники переживали, что материнский инстинкт так и не проявится. Но с новой малышкой всё изменилось. Мишель начала сама кормить дочь и заботиться о ней.

Сначала самка почти никого не подпускала к детёнышу. Даже Бату держался на расстоянии. Сейчас малышка подросла и часто играет рядом с обоими родителями.

Посетители зоопарка могут увидеть, как Мишель и Бату держатся за руки, а их дочь бегает между ними. Сотрудники говорят, что для орангутанов семья особенно важна, а одиночество они переносят тяжело.

По словам зоологов, с возрастом Мишель стала спокойнее и мудрее. Сейчас орангутан находится уже в зрелом возрасте. Эти приматы считаются одними из самых долгоживущих после человека.