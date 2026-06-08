В огороде под Новосибирском нашли деталь винтовки времён Гражданской войны

В Новосибирская область житель села Бугры обнаружил в огороде часть винтовки Мосина образца 1891 года.

Находку сделали во время работ на участке. Предмет пролежал в земле долгое время. По оценкам специалистов, он мог остаться со времён Гражданской войны.

Мужчина передал деталь в местный музей. Это магазинная коробка со спусковой скобой. Как она оказалась на участке, неизвестно.

По данным местных краеведов, в годы Гражданской войны в районе находились части армии Колчака. При отступлении они оставляли оружие и боеприпасы. Жители тогда старались не брать оружие, но собирали патроны.

Специалисты отметили, что на детали есть антабка для ремня. Такие элементы использовали на ранних версиях винтовки. Позднее конструкцию изменили и отказались от наружных креплений.