Южноафриканский блогер сравнил новосибирский Академгородок с Силиконовой тайгой

С 5 по 8 июня Новосибирск принимал масштабную экспедицию известного южноафриканского путешественника, блогера и продюсера Йоханнеса Баденхорста. Его команда следует от Мурманска до Магадана на автомобилях «Урал» в рамках трэвел-шоу Voetspore. Главная цель проекта — создать документальный цикл из 13 фильмов, который познакомит зарубежного зрителя с настоящей Россией, её культурой и природой.

В сибирской столице гостям устроили насыщенную программу. Они побывали на площади Ленина, посетили зоопарк имени Шило и Технопарк Академгородка, а также совершили речную прогулку по Обской набережной. Сам Баденхорст признался, что визит в Новосибирск полностью разрушил его прежние представления о Сибири. Особое впечатление на путешественника произвёл научный потенциал Академгородка, который он назвал «Силиконовой тайгой», и атмосфера семейного отдыха в зоопарке.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что такие визиты работают на укрепление имиджа города и развитие культурных связей. Сам же Баденхорст подчеркнул, что будущий фильм будет носить неполитический характер и расскажет о том, что ждёт обычного туриста в незнакомой стране. Команда уже отсняла сотни часов материала, а готовый документальный цикл планируется выпустить в начале следующего года. Сразу после Новосибирска экспедиция продолжила путь на восток.

Ранее сообщалось, что критикующий Новосибирск блогер Лебедев пожертвовал полмиллиона на легендарную вывеску «04».