Замгубернатора Новосибирской области навестил раненых бойцов в госпиталях ДНР

Заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко побывал с рабочей поездкой в Донецкой Народной Республике. Целью визита стали госпитали, где проходят лечение раненые участники специальной военной операции из Сибири. Гуманитарная миссия была организована по прямому поручению главы региона Андрея Травникова.

Вместе с руководителем регионального исполкома Народного фронта Светланой Заикиной замгубернатора встретился с земляками, чтобы поддержать их морально и материально. Бойцам передали продуктовые наборы, памятные подарки, а для самих лечебных учреждений доставили солидную партию оборудования. Помощь в оснащении госпиталей оказало Новосибирское землячество в Москве.

В ходе визита Евгений Прохоренко лично обсудил с военнослужащими их текущие нужды, пожелал скорейшего выздоровления и поблагодарил медперсонал за высокий профессионализм. Кроме того, на встречах с руководством больниц стороны проработали логистические вопросы, связанные с дальнейшей реабилитацией бойцов уже на территории Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Томской области Дунаев стал первым замом руководителя администрации главы ДНР.