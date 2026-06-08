Житель Новосибирской области нашел винтовку в заказнике «Кирзинский» и получил срок

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, который нашел и хранил в машине огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО.

Как установило следствие, 24 октября 2025 года мужчина находился на территории государственного природного заказника федерального значения «Кирзинский. Там он обнаружил однозарядную винтовку модели ТОЗ-8 промышленного изготовления, а также 55 патронов к ней. Находку подсудимый положил в свой автомобиль. С винтовкой в машине мужчина вернулся домой, а после снова поехал в заказник. Там его остановил инспектор, однако сибиряк не счёл нужным сообщить о винтовке и боеприпасах. Лишь при досмотре полицейскими оружие и патроны были изъяты.

Суд признал жителя области виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ – незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение оружия и боеприпасов. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев с установлением ряда ограничений. Приговор в законную силу ещё не вступил.