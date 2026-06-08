Житель Новосибирской области выиграл почти 18 млн рублей в лотерею

В государственной лотерее «Карта удачи», которую проводит Столото, разыграли крупный суперприз. Сумма выигрыша составила 17 993 625 рублей. Тираж прошёл 6 июня 2026 года. Об этом Сиб.фм рассказали в компании.

Победитель оказался из Новосибирская область. Он стал участником 176129-го тиража и купил билет через сайт лотереи. После розыгрыша выяснилось, что все числа в билете совпали с выигрышной комбинацией. Это и принесло крупный приз.

Победитель пока не обратился за получением денег в центр выплат. По данным организаторов, человек может ещё не знать о результате.

Лотерея «Карта удачи» относится к быстрым играм с повышенным призовым фондом. В каждом билете заранее задан набор чисел. Суперприз получают участники при полном совпадении комбинации.