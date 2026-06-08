Жительница Новосибирской области пытается спасти старинный костёл через суд

В Куйбышев продолжается спор вокруг старого католического костёла. Правозащитница Елена Гавровская пытается добиться для здания статуса объекта культурного наследия. Об этом пишет «Прецедент».

Конфликт начался после историко-культурной экспертизы. В декабре 2024 года эксперт Владимир Авдеев пришёл к выводу, что костёл не имеет исторической ценности. В документе указали на сильные разрушения здания. Частично обрушились фасады, башня и кровля. После этого в 2025 году костёл исключили из списка выявленных объектов культурного наследия.

Однако Елена Гавровская уверена, что здание нельзя терять. Она рассказала, что её семья приехала в Сибирь из Курляндии ещё в начале прошлого века. По её словам, это место хранит память о католиках, которые пострадали за веру.

Настоятель местного прихода священник Дитмар Зайфферт также выступил за сохранение костёла. Он заявил, что верующие до сих пор приходят к уцелевшим стенам для молитвы.

Владелица здания Людмила Морозова придерживается другой позиции. Она считает, что восстановить объект уже невозможно. По её словам, от костёла остались только две стены и арка, а реконструкция потребует огромных затрат.

Сейчас дело рассматривает Новосибирский областной суд. Для разбирательства назначили судебную экспертизу стоимостью 240 тысяч рублей. Деньги на неё Елена Гавровская собирает через социальные сети.