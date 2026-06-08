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сегодня 09:34
общество

Жительницу Новосибирской области будут судить за попытку сбыта более 11 кг наркотиков

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
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Жительнице Новосибирской области грозит длительное лишение свободы за наркопреступление. Женщина обвиняется по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием интернета, сообщили в прокуратуре НСО.

Преступную деятельность обвиняемой и других участников группы пресекли сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области. Всего полицейские изъяли из незаконного оборота более 11,6 килограммов наркотиков. Уголовное дело уже направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.

В ведомстве напомнили, что даже небольшая доза запрещённого вещесва является поводом для возбуждения уголовного дела. По закону за приобретение, хранение и перевозку наркотиков можно получить до 15 лет колонии, за сбыт – вплоть до пожизненного срока, за склонение к употреблению – до 15 лет, а за организацию притонов – до семи лет лишения свободы.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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