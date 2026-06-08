Жителям Новосибирской области рекомендовали привиться в сезон отпусков

Лето – это не только отпуска, каникулы и поездки на природу, но и оптимальное время, чтобы позаботиться о здоровье и иммунитете детей. Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, летний период идеально подходит для плановой вакцинации, а также для того, чтобы наверстать пропущенные прививки из Национального календаря.

К примеру, рекомендуется выполнить ревакцинацию против дифтерии, столбняка и коклюша в соответствии с возрастом, а также завершить курсы иммунизации против вирусного гепатита B. Кроме того, стоит проверить иммунный статус к кори, краснухе и паротиту. Если нет документального подтверждения вакцинации или сведений о перенесенном заболевании, прививку сделать необходимо. Также, рекомендуется вакцинация против пневмококковой инфекции для детей из групп риска и малышей до двух лет.

Особое внимание ведомство советует уделить прививкам перед поездками и отдыхом. Планируя летний отпуск, особенно за пределами постоянного места жительства, следует заблаговременно, минимум за полтора месяца, проконсультироваться с врачом-педиатром или инфекционистом для оценки эпидемиологических рисков. В зависимости от маршрута могут потребоваться разные прививки. Для новосибирцев, которые отправляются на природу или в регионы, где активны клещи, актуальна вакцинация против клещевого энцефалита.

При поездках в регионы с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой или в страны с жарким климатом рекомендуется прививка от гепатита А. Для путешествий в страны так называемого менингитного пояса показана вакцинация против менингококковой инфекции. Если отпуск планируется в государства Азии, Африки или Южной Америки с низким уровнем санитарии, стоит подумать о прививке от брюшного тифа. Для ряда стран обязательным требованием на въезде является подтверждение вакцинации против жёлтой лихорадки. Также летом можно привить ребенка от ротавирусной инфекции, но строго по возрасту и после консультации с педиатром.

Дополнительно в Роспотребнадзоре рекомендуют пройти вакцинацию от ветряной оспы. Если ребёнок ранее не болел и не был привит, лето – подходящее время для этого, чтобы предотвратить заболевание в коллективах в начале учебного года.

Наряду с вакцинацией специалисты советуют соблюдать меры предосторожности. Нужно использовать репелленты и средства защиты от укусов насекомых и клещей, мыть руки перед едой, а также употреблять только бутилированную или кипяченую воду и термически обработанную пищу – это поможет избежать острых кишечных инфекций.

Важно! Обязательное условие вакцинации — консультация с педиатром. Врач оценивает актуальное состояние маленького пациента, исключает факторы, препятствующие прививке, и разрабатывает персональный календарь иммунизации.