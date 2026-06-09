Новосибирец заплатит 20 тысяч за нецензурную брань в адрес сотрудника Росгвардии

Мировой судья второго судебного участка Центрального судебного района Новосибирска вынес обвинительный приговор местному жителю, признанному виновным в публичном оскорблении представителя власти. Инцидент произошёл в июле прошлого года в баре-ресторане «Шашлыкофф», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как установило судебное следствие, фигурант дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и наотрез отказывался реагировать на замечания персонала заведения. По вызову работников ресторана на место прибыли сотрудники Росгвардии, в том числе и прапорщик полиции, обладающий полномочиями представителя власти. Он потребовал от дебошира прекратить противоправные действия и проследовать в патрульный автомобиль.

Однако мужчина, прекрасно осознавая, что перед ним находится сотрудник Росгвардии при исполнении своих должностных обязанностей, проигнорировал и это. В присутствии свидетеля он публично оскорбил стража порядка, используя грубую нецензурную лексику.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Принимая во внимание характер и фактические обстоятельства совершенного преступления, данные о личности виновного, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, мировой судья пришёл к выводу о назначении наказания в виде денежного штрафа. Сумма, которую правонарушитель обязан выплатить государству, составила двадцать тысяч рублей. В настоящий момент приговор уже вступил в законную силу.