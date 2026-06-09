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общество

Роспотребнадзор проверил почву в Новосибирской области и нашёл яйца гельминтов

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей опубликовала ежегодный доклад, в котором оценивается санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране.

Данные касаются и Новосибирской области. Согласно представленной информации, в 2025 году доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормам по паразитологическим показателям, составила 0,64 процента.

Проведённый анализ выявил серьёзные отклонения. В 0,61 процента исследованных образцов были обнаружены жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для здоровья. Кроме того, в 0,1 процента проб находили личинок гельминтов, а в 0,07 процента — цисты патогенных кишечных простейших. Особое беспокойство специалистов вызывает негативная динамика. Рост доли несоответствующих проб был зафиксирован на территориях детских учреждений, в зонах отдыха и на землях сельскохозяйственного назначения Новосибирской области.

Ранее сообщалось, как АО «САХ» меняет подход к экологии.

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Кристина Уколова
Журналист

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