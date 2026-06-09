169 пожаров ликвидировали огнеборцы в Новосибирской области за неделю

С 1 по 7 июня в Новосибирской области экстренные службы реагировали на оперативные события 349 раз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Была оказана помощь 86 гражданам, ликвидировано 169 возгораний, из которых 90 – горение мусора и сухой растительности. На пожарах в жилом секторе спасли одного человека, ещё два человека получили травмы.

Одно из происшествий случилось ночью 7 июня в садовом обществе «Угольщик». Там загорелся садовый дом из бруса и надворные постройки. Когда первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, жилище уже было полностью охвачено пламенем. На ликвидацию открытого горения ушло более двадцати минут.

Огонь уничтожил крышу и стены дома, крышу веранды, а также потолочное перекрытие в бане. Общая площадь пожара составила 86 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. На месте работали 12 человек и 3 единицы техники МЧС России. Предварительна причина пожара – возгорание горючих материалов от металлического дымохода печи.

В ведомстве напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, о любых признаках возгорания сообщайте по телефону 112.