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общество

Берег озера Жемчужина Сибири в Новосибирске благоустроят за счет застройщика

Фото: Сиб.фм / Новосибирские новости
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В Новосибирске благоустроят часть береговой линии озера Жемчужина Сибири. Работы проведут на участке от улицы Аносова до дома №84 на улице Охотской.

Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации города.

На берегу планируют создать площадки для детских игр, зоны отдыха для жителей и причал. Работы выполнят за счет застройщика.

Площадь благоустройства составит не менее четырех тысяч квадратных метров.

После завершения работ все объекты передадут в муниципальную собственность. Техническое задание для проекта подготовила мэрия Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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