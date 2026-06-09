Глава «ФАР» обвинил мэрию в транспортном коллапсе в центре Новосибирска из-за непродуманных перекрытий

В центре Новосибирска произошли значительные изменения в организации дорожного движения из-за перекрытия двух важных магистралей. В то время как ограничение движения на улице Советской удалось минимизировать, ситуация на Димитровском проспекте привела к образованию серьезного транспортного коллапса. Длинные пробки наблюдаются не только на самом проспекте, но и на Вокзальной магистрали, а также улицах Ленина, Орджоникидзе и Красном проспекте. В условиях текущих ограничений, кажется, лучше избегать поездок в центр города.

Об этом сообщил председатель «Федерации автовладельцев России» в Новосибирской области Вячеслав Ашурков в интервью изданию Сиб.фм. Перекрытие части проспекта Димитрова было вызвано необходимостью проведения ремонта теплотрассы компанией СГК. Существующая организация дорожного движения на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали предусматривает движение только направо, что создает дополнительные затруднения для водителей.

Ашурков отметил, что проектировщики предложили разрешить поворот налево на перекрестке с улицы Советской, чтобы объехать загруженный участок проспекта. Однако это решение несет в себе множество минусов. Улица Вокзальная магистраль уже не справляется с текущим потоком транспорта, и дополнительные машины только усугубят ситуацию. Кроме того, неправильная настройка светофоров и припаркованные автомобили на правой полосе также затрудняют движение.

Вячеслав Ашурков предложил несколько решений для улучшения ситуации. Он считает необходимым разрешить поворот налево на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали, чтобы транспорт мог двигаться в сторону ЖД вокзала. Также он предложил ограничить двустороннее движение на улице Советской и убрать парковки в этом районе на время ремонта. Кроме того, следует пересмотреть пешеходные фазы светофоров на ключевых перекрестках, чтобы минимизировать задержки в движении.

Ашурков выразил недовольство тем, что «в рабочую группу, занимающуюся вопросами дорожного движения, не входят специалисты, а лишь чиновники». Это вызывает у него опасения относительно качества принимаемых решений и их влияния на транспортную ситуацию в Новосибирске.