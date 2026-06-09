Гороскоп и лотерейный билет принесли жительнице Новосибирска 2,5 млн рублей

Жительница Новосибирской области выиграла 2,5 миллиона рублей в лотерею. Об этом сообщили в пресс-службе бренда государственных лотерей Национальная Лотерея.

Победительницу зовут Александра. Перед выигрышем она прочитала гороскоп. В прогнозе для знака Рак говорилось о финансовой удаче в конце мая.

Женщина купила билет за 100 рублей по дороге домой. Набор чисел она выбрала сама.

В компании сообщили, что Александра стала 3500-м лотерейным миллионером в России в рамках бренда.

В лотереях она участвует около двух лет. Ранее ей уже удавалось выигрывать небольшие суммы. Она получала 10, 50 и 200 тысяч рублей.

О крупном выигрыше женщина сначала не поверила. Позже она подтвердила результат.

По словам организаторов, победительница планирует получить водительские права и купить автомобиль. Часть денег она собирается положить на банковский вклад.