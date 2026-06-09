82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 18:04
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 18:04
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 17:00
общество

Гороскоп и лотерейный билет принесли жительнице Новосибирска 2,5 млн рублей

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Жительница Новосибирской области выиграла 2,5 миллиона рублей в лотерею. Об этом сообщили в пресс-службе бренда государственных лотерей Национальная Лотерея.

Победительницу зовут Александра. Перед выигрышем она прочитала гороскоп. В прогнозе для знака Рак говорилось о финансовой удаче в конце мая.

Женщина купила билет за 100 рублей по дороге домой. Набор чисел она выбрала сама.

В компании сообщили, что Александра стала 3500-м лотерейным миллионером в России в рамках бренда.

В лотереях она участвует около двух лет. Ранее ей уже удавалось выигрывать небольшие суммы. Она получала 10, 50 и 200 тысяч рублей.

О крупном выигрыше женщина сначала не поверила. Позже она подтвердила результат.

По словам организаторов, победительница планирует получить водительские права и купить автомобиль. Часть денег она собирается положить на банковский вклад.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.