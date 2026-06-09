Как будут работать МФЦ, банки и почта на праздниках в честь Дня России: опубликован полный график

На время праздничных выходных, приуроченных ко Дню России 12 июня, в Новосибирской области изменится режим работы в некоторых организациях.

В центрах «Мои Документы» 11 июня приём граждан сократится на один час, а 12 июня, в пятницу, все офисы МФЦ будут закрыты. В остальные дни учреждения продолжат обслуживать посетителей согласно своему стандартному расписанию.

Изменения коснутся и банковской сферы. 12 июня подавляющее большинство отделений прекратит обслуживание клиентов, а накануне, 11 июня, многие офисы закроются на час раньше обычного. При этом некоторые банковские точки могут продолжить работу 13 и 14 июня, если они традиционно открыты по субботам и воскресеньям.

Почтовые отделения, пункты почтовой связи и участки доставки пенсий также скорректируют часы работы. 12 июня объявлено нерабочим праздничным днём практически во всех отделениях, однако небольшая часть из них продолжит функционировать по установленному режиму. 11 июня рабочий день в большинстве отделений сократится на один час.

Жителям Новосибирской области рекомендуется перед визитом в учреждение уточнять, обслуживают ли там клиентов в этот день, поскольку к стандартному графику все вернутся только с понедельника, 15 июня.