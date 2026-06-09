Как Новосибирск встречал Ельцина: 30 лет историческому визиту действующего президента

30 лет назад, 9 июня 1996 года, в Новосибирск с предвыборным визитом прибыл действующий президент России Борис Ельцин.

Кампания того года стала уникальной для постсоветской истории: выборы прошли в два тура, а число кандидатов достигало одиннадцати. С апреля по июнь областную столицу посетили сразу семеро претендентов на высший пост, и первым из них стал Михаил Горбачёв, прилетевший ещё 20 апреля.

Визит же Ельцина состоялся за неделю до первого тура выборов. В аэропорту высокого гостя встречали губернатор Виталий Муха, мэр Виктор Толоконский и другие официальные лица.

Для Бориса Николаевича это была уже вторая поездка в Новосибирск в президентском статусе: впервые он побывал здесь в 1991 году сразу после победы на выборах, но ещё до официальной инаугурации. Мы публикуем фото этого визита.