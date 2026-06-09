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общество

Как Новосибирск встречал Ельцина: 30 лет историческому визиту действующего президента

Фото предоставлены Музеем Новосибирска / опубликованы на Сиб.фм
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30 лет назад, 9 июня 1996 года, в Новосибирск с предвыборным визитом прибыл действующий президент России Борис Ельцин.

Фото Как Новосибирск встречал Ельцина: 30 лет историческому визиту действующего президента 2

Кампания того года стала уникальной для постсоветской истории: выборы прошли в два тура, а число кандидатов достигало одиннадцати. С апреля по июнь областную столицу посетили сразу семеро претендентов на высший пост, и первым из них стал Михаил Горбачёв, прилетевший ещё 20 апреля.

Фото Как Новосибирск встречал Ельцина: 30 лет историческому визиту действующего президента 3

Визит же Ельцина состоялся за неделю до первого тура выборов. В аэропорту высокого гостя встречали губернатор Виталий Муха, мэр Виктор Толоконский и другие официальные лица.

Фото Как Новосибирск встречал Ельцина: 30 лет историческому визиту действующего президента 4

Для Бориса Николаевича это была уже вторая поездка в Новосибирск в президентском статусе: впервые он побывал здесь в 1991 году сразу после победы на выборах, но ещё до официальной инаугурации. Мы публикуем фото этого визита.

Фото Как Новосибирск встречал Ельцина: 30 лет историческому визиту действующего президента 5

Фото Как Новосибирск встречал Ельцина: 30 лет историческому визиту действующего президента 6

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Наталья Шлюшинская
журналист

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