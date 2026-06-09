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общество

Мамы остались без пособий: в Соцфонде России произошел масштабный сбой

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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В работе Социального фонда России произошел крупный сбой. Из-за этого многие жители страны не получили положенные выплаты.

Жалобы начали поступать от мам из Московской области. По словам женщин, пособия по уходу за ребенком до полутора лет не пришли даже спустя сутки после привычной даты зачисления. Обычно деньги поступают до 8 числа каждого месяца.

По информации «Базы», специалисты Социального фонда занимаются устранением проблемы со вчерашнего дня. На горячей линии уже появилось предупреждение о задержках. Автоответчик сообщает, что выплаты планируют отправить в ближайшее время.

Сбой затронул и тех, кто ждет деньги по больничным листам. В этом случае сроки могут увеличиться до десяти дней.

Однако, стоит отметить, что на самом сайте о сбое ничего не говорится.

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Игорь Кириченко
Журналист

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